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تشيلسي يستهدف ضم مهاجم برشلونة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية عن اهتمام مسؤولي تشيلسي الإنجليزي بالتعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم نادي برشلونة الإسباني خلال الصيف الجاري.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن مسؤولي برشلونة قاموا ببييع بعض من لاعبي البارسا لتوفير الأموال من أجل مساعدتهم على تجديد عقد ليونيل ميسي.

وأشارت التقارير إلى أن النجم الدولي الفرنسي غريزمان هو واحد من أكثر اللاعبين ربحًا في برشلونة الإسباني و من المتوقع خروجه من النادي الكتالوني هذا الصيف.

وفي نفس السياق أوضحت التقارير أن هناك اقتراحًا في برشلونة بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد تقضي بعودة غريزمان للروخي بلانكوس مقابل انضمام ساؤول نيغيز للبارسا.

وأتمت التقارير أن أولوية جريزمان هي العودة إلى أتلتيكو مدريد ، لكن صفقة إعادته إلى الروخي بلانكوس معقدة من الناحية الاقتصادية.

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