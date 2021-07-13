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تامر حسني يطرح أغنية "بحبك" من فيلم "مش أنا"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:54 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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طرح الفنان تامر حسني، عبر قناته علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فيديو كليب أغنية "بحبك"برفقة حلا شيحة، من فيلمه الجديد "مش أنا".

أغنية بحبك من كلمات محمد محسن، ألحان محمد سراج، توزيع توما.

وحقق النجم تامر حسني نجاحا كبيرا من خلال فيلم "مش أنا"، وذلك عقب عرضه بدور عرض السينمات.

فيلم مش أنا بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، عصام السقا وغيرهم من النجوم،وإخراج سارة وفيق.

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