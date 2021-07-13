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شاهد.. أول ظهور لهاجر أحمد وزوجها بعد عقد القران

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة هاجر أحمد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة لها برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد، ويعتبر هذا الظهور أول ظهور لهم بعد عقد القران.

وعلقت هاجر أحمد قائلة:"سيد الرجال واحنهم واحسنهم خلقا".

و قد إحتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرانها علي زوجها رجل الأعمال أحمد الحداد يوم الخميس الماضي في مسجد الشرطة في التجمع الخامس.


يذكر أن أعلنت الفنانة هاجر أحمد عن موعد عقد قرانها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هاجر أحمد: «ان شاء الله كتب كتابي يوم الخميس الجاي في مسجد الشرطة التجمع الخامس من الساعة ٦ الي ٨ مساء.. هستناكوا تشرفوني كلكوا.. انا هكلمكوا كلكوا في التليفون بس قلت اجمعكوا الاول».

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