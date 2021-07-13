ميدو: الزمالك اقترب من التعاقد مع بديل أوجستي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اقتربت من التعاقد مع بديل الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة السلة بالنادى.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "الزمالك اقترب من التعاقد مع مدير فني لكرة السلة أقوى بكثير من أوجستي، وهو الاسباني كارو سيجورا".





وتابع، "أوجستي، عمل في ظروف صعبة وحقق نجاحات كبيرة مع فريق السلة بنادي الزمالك، والأهم أنه كان صريح ولم يخدع الزمالك حتي بعد رحيله، لذا علينا احترامه وتقديره مهما كانت وجهته المقبلة حتى إن كانت الأهلي".



