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برشلونة يحسم موقفه من رحيل جريزمان

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:19 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني ارتبط بالعودة إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي الحالي خاصة في ظل رغبة النادي الكتالوني في تخفيض فاتورة الأجور.

ولفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة وأتلتيكو مدريد يخططان لإجراء صفقة تبادلية بموجبها ينتقل جريزمان إلى أتلتيكو مدريد في حين ينضم ساؤول نجويز إلى برشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة لا يفضل عودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد وذلك للعديد من الأسباب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة لا يرغب في إرتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه عندما وافق على رحيل لويس سواريز إلى أتلتيكو مدريد الذي يعتبر منافس مباشر له.

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