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محمد صلاح ينتقد فرجاني ساسي بسبب رحيله عن الفريق

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني لفريق القناة،  العديد من الإنتقادات إلى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض والذي أعلن رحيله بشكل مفاجئ خلال تواجده بمعسكر نسور قرطاج الماضي، واقترابه من الدوري القطري ، ومماطلته لمسئولي القلعة البيضاء بشكل مستمر.

وقال صلاح في تصريحات لبرنامج ''البريمو'': "فرجاني ساسي و وكيله مهند عون تعمدا المماطلة في مسألة تجديد تعاقد اللاعب، ورفضا عقد أكثر من جلسة سواءً مع اللجنة المعينة الحالية برئاسة حسين لبيب، أو اللجنة السابقة برئاسة اللواء عماد عبد العزيز".

وتابع: "أؤكد أن اللاعب هو الخاسر الأكبر برحيله عن القلعة البيضاء، فلن يحظى بشعبية في الدوري القطري كالتي حظى بها بين الجمهور الأبيض، الذي تمسك باستمرار اللاعب لكن الأخير لم يقدر ذلك".

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