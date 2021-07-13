الزمالك يعلن موقفه من رحيل جنش في الصيف

أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب تلقى عرضاً رسمياً من نادي فاركو الصاعد حديثاً إلى الدوري المصري الممتاز من مجموعة ''بحري''، وذلك للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري.





وأضاف الدردير في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "جنش حارس مرمى متميز ولا غنى عنه داخل صفوف الزمالك ، والحارس مستمر مع القلعة البيضاء ولا نية للتفريط فيه، كما أن الحديث عن المفاوضات مع أي لاعب في الفترة الحالية ، يقف عائقاً أمام استقرار الفريق ومسيرته في السعي نحو حصد لقب الدوري الممتاز".





وتابع الدردير : "أشرف بن شرقي اقترب من تجديد تعاقده مع الزمالك، ومن المقرر عقد جلسة مع اللاعب ووكيله كريم البولق بشأن تجديد التعاقد، وهناك ترحيب من اللاعب بالإستمرار ضمن صفوف الفريق الأبيض".



