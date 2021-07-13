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لوكاتيلي يشعل حربا بين كبار أوروبا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:09 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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انتشرت بعض التقارير الصحفية، التي تفيد بأن كبار أوروبا يسعون نحو مانويل لوكاتيلي بعد الفوز بكأس أمم أوروبا 2020 مع إيطاليا.

وتوج منتخب إيطاليا ببطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على منتخب إنجلترا بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت"، فإن الموقف الأكثر سخونة هو بالتأكيد وضع لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي تحت أنظار كبار أوروبا.

وتابعت الصحيفة، أنه من المحتمل أن يغادر لوكاتيلي فريقه ساسولو في الأسابيع القليلة المقبلة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع إيطاليا في البطولة.

وأشارت الصحيفة، أن بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وبرشلونة يفكران في ضم اللاعب، وجاء العرض الأهم من أرسنال، لكن الخيار الأول للاعب لا يزال يوفنتوس.

وتقدر قيمة لوكاتيلي حوالي 40-45 مليون يورو، لكن من الممكن أن يرتفع السعر عقب الفوز باليورو.

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