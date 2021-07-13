كارتيرون يرفض رحيل نجم الزمالك

رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة رحيل يوسف أوباما صانع ألعاب الفارس الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.





رحيل يوسف أوباما مرفوض في الزمالك

و تلقى يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عرضا من نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.





من جانبه يرفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة رحيل أوباما عن صفوف القلعة البيضاء، حيث أنه من القوام الأساسي للفارس الأبيض.





وأكد المدرب الفرنسية لمسؤولي القلعة البيضاء أنه لايمكن الاستغناء عن يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحاجة الفارس الأبيض إلي جهوده خلال الفترة المقبلة، بسبب النقص العدد في مركز صانع الألعاب.



