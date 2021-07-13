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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع كارفاخال

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقفه النهائي من مستقبل الظهير الأيمن داني كارفخال خلال المرحلة المقبلة بعد الشكوك التي حامت حول مصيره بعد الإصابات المتكررة الموسم الماضي.

وتأثر مشوار داني كارفخال كثيرًا بالإصابات التي طاردته على مدار الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان مما أجبره على الغياب عن أغلب فترات الموسم.

على الرغم من كثرة الإصابات، فإن فلورنتينو بيريز يثق في قدرات كارفخال وينوي تجديد عقده لمدة موسمين إضافيين بعد مسيرة من العطاء بقميص ريال مدريد استمرت على مدار 11 عامًا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد داني كارفخال مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يدفع الميرنجي لفتح باب المحادثات معه من أجل ضمان تجديد عقده لعدم تكرار سيناريو سيرجيو راموس.

وتوصل مسؤولو ريال مدريد لاتفاق بالفعل مع ممثلي داني كارفخال يقضي بتجديد عقده مع الميرنجي لمدة موسمين إضافيين، ليستمر بذلك حتى عام 2024.

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