سمير كمونة يحذر موسيماني من كمين كايزر تشيفز





تحدث سمير كمونة لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة التي ينتظرها المارد الأحمر في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





ومن المنتظر أن تقام المواجهة بين الفريقين يوم السبت القادم الموافق السابع عشر من شهر يوليو الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس في المغرب.





وقال سمير كمونة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " أوضة اللبس " مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، " أثق في قدرة الأهلي على تخطي تلك المواجهة، كما أثق تمامًا في إحترام لاعبي القلعة الحمراء للفريق الجنوب إفريقي".





وأضاف،" يجب على لاعبي الأهلي تجنب القيام بأي أخطاء داخل منطقة الجزاء، خاصةً أن الفريق الجنوب إفريقي مميز للغاية في الكرات الثابتة ويستغلها بالطريقة المثلى".





وأكمل، " حسين الشحات بات من الركائز الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وسلاح قوي وفتاك يمكن لموسيماني أن يوظفه في أي من المراكز".





وأنهى، " اللعب بثقة كبيرة مثلما حدث في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة في بطولة الدوري يدل على قدرة المارد الأحمر في حسم اللقب العاشر".



