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ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لفاران

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشفت مصادر صحفية إسبانية، ان نادي ريال مدريد يرغب في تجديد عقد مدافعه الفرنسي رافائيل فاران، خلال الفترة القادمة، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل في صيف عام 2022.

وكانت بعض الأخبار أكدت اهتمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالتعاقد مع فاران خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه في الشق الدفاعي.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية، أن ريال مدريد سيعرض 7 ملايين يورو راتبًا صافيًا للاعب، لكن فاران يطلب تقاضي 12 مليونً مثل المدافع دافيد ألابا المنضم حديثًا للملكي.

وأشارت: ان فاران يحصل على 5.5 مليون يورو في الموسم، ومانشستر يونايتد مازال يراقب الوضع وهو يضع فاران ضمن حساباته من أجل جلبه إلي مسرح الأحلام.

وأختتمت: ان ريال مدريد لن يرفع عرضه عن الذي عرضه، في إنتظار رأي المدافع البالغ من العمر 28 عامًا في الأسبوع القادم بعد عودته من الإجازة، وفي حال رفض تجديد عقده سيكون الميرنجي على إستعداد لبيعه.

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