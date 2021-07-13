مدحت عبد الهادي يثني على إمكانيات كايزر تشيفز قبل مواجهة الأهلي

أثنى مدحت عبد الهادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، على القوة الكبيرة التي يتوفر عليها فريق نادي كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، ومنافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت القادم.





وأكد عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج " أوضة اللبس " الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، " الفريق الذي نجح في الوصول إلى الدور النهائي على حساب الوداد المغربي فريق محترم للغاية ومنظم".





وأضاف، " أحذر موسيماني ولاعبي النادي الأهلي من السرعات التي يمتلكها البطل الجنوب إفريقي، على الرغم من أنه لا يصل لمرمى الخصم كثيرًا لكنه من الممكن أن يسجل هدف من لعبة واحدة دون أن تتلقى شباكه أي أهداف".





وأتم، " تقدم ظهيري النادي الأهلي قد يسبب بعض المشكلات أمام سرعات لاعبي كايزر تشيفز، لذلك يجب أن يطلب موسيماني من لاعبيه ضرورة البقاء في توازن على المستوى الدفاعي، وكذلك الهجومي".



