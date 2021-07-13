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أنشيلوتي يصدم نجم الفريق بهذا القرار.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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وجه المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدمة مدوية لمسؤولي نادي ريال مدريد بشأن الجناح البرازيلي رودريجو بعدما كان من المنتظر انفجاره في الموسم المقبل.

ويرغب فلورنتينو بيريز في إعطاء فرصة كاملة للجناح البرازيلي رودريجو والمساعدة في تطويره في الموسم المقبل، نظرًا لثقته في قدراته الفنية والشخصية بداية من الموسم القادم.

وأبدى أنشيلوتي عدم رضاه نهائيًا عن مستوى رودريجو وعدم جديته الكافية في التدريبات التحضيرية للموسم القادم تحت قيادة المدرب الإيطالي في الأسبوع الأول من الفترة التحضيرية.

وطلب كارلو أنشيلوتي التخلص من رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في حال استقبل نادي ريال مدريد عرضًا مرضيًا ماديًا، يساعد الميرنجي على ضم صفقات أخرى.

وفي حال تلقى نادي ريال مدريد عرضًا يصل إلى 45 مليون يورو سيفكر في الموافقة على رحيل رودريجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على رغبة من كارلو أنشيلوتي.

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