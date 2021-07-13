موعد مباراة الأهلي وكايزرشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزرشيفرز الجنوب أفريقي والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في السابع عشر من يوليو الحالي في المغرب.





وأعلنت مجموعة قنوات bein sport الرياضية عن إذاعة مباراة الأهلي وكايزرشيفز عبر قناتى 1 بريمير وbein 4 .





وسيقدم أحمد فؤاد الاستديو التحليلي للمباراة بالإضافة إلى المحللين وائل جمعة وعزيز بينيج وحاتم الطرابلسي على أن يقوم علي محمد علي بالتعليق على المباراة.





ومن المقرر أن يبدأ الاستديو التحليلي للمباراة في الثامنة مساءً بتوقيت مصر.





يذكر أن الأهلي حصل على راحة سلبية الإثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل بعثة الفريق إلى المغرب استعدادا للمواجهة المرتقبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



