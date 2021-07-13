تقارير.. إيطاليا تواجه الأرجنتين في كأس سوبر دولي

أشارات تقارير صحفية أرجنتينية، إن هناك اتجاها لإقامة مباراة بين منتخب إيطاليا "بطل اليورو"، والمنتخب الأرجنتيني "بطل كوبا أمريكا".





وكان المنتخب الإيطالي قد حقق لقب كأس الأمم الأوروبية، إثر تغلبه على نظيره الإنجليزي مساء الأحد بركلات الترجيح، في المباراة النهائية، فيما توج منتخب التانجو بكوبا أمريكا، على حساب المنتخب البرازيلي بعد هزيمته بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعها على ستاد الماراكنا.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "دياريو أولي" الأرجنتينية، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، يناقشان تنظيم مباراة "كأس سوبر دولي" في عام 2022، وذلك بعد إصدار بيان بعدم إقامة بطولة كأس العالم للقارات لهذا العام.





لكن الصحيفة قالت إن الأمور ستكون صعبة أيضًا، في ظل قائمة المباريات المزدحمة التي قد تمنع إقامة اللقاء.



