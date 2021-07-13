محمد شريف يحسم موقفه من الاحتراف

تواصل جهاز الكرة فى النادى الأهلى، مع محمد شريف مهاجم الفريق، لبحث موقفه من العروض المقدمة للحصول على خدماته.





ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، إلى أن محمد شريف رفض العرض المقدم من جالطة سراي التركي، معللاً ذلك برغبته في تثبيت أقدامه مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.





ويعتبر محمد شريف من أهم اللاعبين في مركزه في الكرة المصرية في القوت الحالي، حيث أظهر بصماته فى كل المباريات.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل الموافق السابع عشر من يوليو الجاري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.



