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تعرف على تفاصيل حفل بلقيس في مصر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد المطربة بلقيس لتقديم حفل جماهيري في مصر خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس المقبل بدار الاوبرا المصرية.

ومن المنتظر أن تظهر بلقيس لجمهورها المصري بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه علي خشبة مسرح النافورة في الساعة الثامنة مساءاً الموافق يوم الخميس 12 أغسطس.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامج غنائي يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى.
خاصة أخر أغنياتها التى حققت نجاحاً كبيراً فى سوق الأغنية العربية وهما "ممكن" و أغنية " انتهي" حيث  أن الأغنيتين تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.
وتصدرت "ممكن" منصات التواصل الاجتماعي وأصبحت تريند يوتيوب لفترة طويلة، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى70 مليوناً خلال أسبوعين فقط.
وهي الأغنية التى قدمتها في شكل ديو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وأخرجها دان حداد ومن ألحان سيف نبيل و كلمات سيف الفارس وتوزيع عمر صباغ .
وحققت روجاً كبيراً على منصات السوشيال ميديا بعد أن قدم المخرج دان حداد فكرة مختلفة من خلال الفيديو كليب الذي سادت عليه أجواء الرومانسية والحب نظراً لإمتلاك الثنائي بلقيس و سيف لقوة وإحساس عالى واحترافية في الغناء.
وألقت الضوء بلقيس على مشكلة عدم الإهتمام والتجاهل من الرجل للمرأة والتقليل من شأنها فى رسالة قوية من خلال أغنية " انتهي" التى قدم كلماتها مشاري ابراهيم ومن ألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك.
 
ساهمت المطربة بلقيس خلال السنوات الماضية في انتشار الأغنية الخليجية داخل الدول العربية .
وذلك بعد أن قدمت عدة تجارب ناجحة داخل المغرب و لبنان والعراق.

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