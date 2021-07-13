تفاصيل وفاة الطالبة آلاء حبيب الحاصلة على المركز الأول في حفظ كتاب الله بالمنوفية







سيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حزنا على وفاة الطالبة آلاء على حبيب حافظة القرآن الكريم بالمنوفية، نتيجة شعورها بإعياء شديد عقب الانتهاء من أدائها الصلاة على الفور، تم الذهاب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولكنها توفيت عقب وصولها المستشفى.



وأكد على حبيب والد الطفلة، أن نجلته كانت بصحة جيدة وتوفيت أثناء الخضوع للفحوصات الطبية وتقديم الخدمة الطبية بالمستشفى، مع أنها كانت لا تعلم من أى أمراض ولكن هذا قضاء الله ونحن راضون به ولا نقول إلا ما يرضى الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.



وكانت الطالبة آلاء علي حبيب، المقيمة بمركز الشهداء والمعروفة في محافظة المنوفية، بحفظها القرآن الكريم وحصولها على أكثر من جائزة آخرها المركز الأول على مستوى المحافظة، فى مسابقة لحفظ القرآن، وكانت "آلاء" متفوقة بدراستها فى مرحلة الثانوية العامة.