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أغنية عمرو دياب "الدنيا بترقص" تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:05 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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حققت اغنية الدنيا بترقص للنجم الكبير عمرو دياب 5 ملايين مشاهدة على موقع فيس بوك خلال 72 ساعة فقط من طرحها.

يذكر أن الهضبة طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المحمول ، وفور طرحها تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وماستر أمير محروس ، والحليب من إخراج طارق العريان.

يذكر أن اغنية الدنيا بترقص هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان ، وكان أخر كليب تعاونا فيه هو أغنية "وأنا معاك" والتي أطلقت ضمن الحملة الدعائية لعطر عمرو دياب.

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