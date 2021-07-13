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أغنية عمرو دياب "الدنيا بترقص" تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:05 ص
نور طلعت
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حققت اغنية الدنيا بترقص للنجم الكبير عمرو دياب 5 ملايين مشاهدة على موقع فيس بوك خلال 72 ساعة فقط من طرحها.
يذكر أن الهضبة طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المحمول ، وفور طرحها تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وماستر أمير محروس ، والحليب من إخراج طارق العريان.
يذكر أن اغنية الدنيا بترقص هي التعاون الرابع بين الهضبة والمخرج طارق العريان ، وكان أخر كليب تعاونا فيه هو أغنية "وأنا معاك" والتي أطلقت ضمن الحملة الدعائية لعطر عمرو دياب.
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