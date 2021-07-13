أغنية عمرو دياب "الدنيا بترقص" تحقق 5 ملايين مشاهدة في 72 ساعة









حققت اغنية الدنيا بترقص للنجم الكبير عمرو دياب 5 ملايين مشاهدة على موقع فيس بوك خلال 72 ساعة فقط من طرحها.





يذكر أن الهضبة طرح الأغنية ضمن حملة دعائية لصالح إحدى شركات المحمول ، وفور طرحها تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





الأغنية من كلمات ملاك عادل، لحن محمد يحيى ، توزيع أحمد إبراهيم ، ميكساج وماستر أمير محروس ، والحليب من إخراج طارق العريان.



