خاص- تعرف على موقف بيراميدز من انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن موقف الفريق السماوي من انتقال محمود نبيل دونجا قائد الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولو الفريق السماوي يرفضون رحيل اللاعب بشكل قاطع خلال الانتقالات الصيفية الجارية.





وأضاف المصدر، أن الرفض جاء بسب أعتبار اللاعب من الأعمدة الرئيسية للفريق السماوي مضيفا إلى أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وهو مايصعب تعويضه في الوقت الحالي.





وأشار المصدر إلى أن اللاعب لا يفكر في الرحيل نهائياً عن صفوف الفريق إلا للإحتراف الخارجي.





كما كان في السابق تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" من اللاعب نفسه أنه لايمكنه الانتقال إلى صفوف أي فريق مصري إلا بموافقة مسئولى بيراميدز ولاصحة لما يقال أنه وقع على عقود انتقاله إلى القلعة البيضاء.



