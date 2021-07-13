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المكسيك تسجل 89 وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:36 ص
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المكسيك، ارتفاعًا في عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 235058 بعد رصد 89 حالة وفاة جديدة اليوم.
وأعلنت الصحة المكسيكية، تسجيل 3074 إصابة جديدة
مؤكدة بالفيروس
وقالت الصحة
المكسيكية، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 234907، فيما وصل
إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و586721.
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