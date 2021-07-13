آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرتدي قميص برشلونة الإسباني في الموسم المقبل وذلك بعد أن زعمت مصادر مقربة من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الموافقة على تسجيل النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كلا من خوان لابورتا رئيس برشلونة وخورخي ميسي وكيل أعمال البرغوث الأرجنتيني توصلا إلى اتفاق بشأن تجديد العقد المتوقع أن يصبح بشكل رسمي في الأيام المقبلة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه تم تأكيد تسجيل إسم ميسي في سجلات الدوري الإسباني بعد أن قدم برشلونة ضمانات جدية للهيئة الإدارية فيما يتعلق بوضع حد رواتب البرسا والتي ستشمل رحيل مجموعة من اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ميسي البالغ من العمر 34 عامًا كان حريصًا على ترك المسألة المتعلقة بعقده جانبًا لأنه يركز على بطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين وكان يرغب في ألا يعيق أي شيء طموحه في الحصول على اللقب القاري الذي تحقق مؤخرًا بالفوز على البرازيل في النهائي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان حتى الآن لم يتخلى عن الأمل في سعيه لجلب النجم الأرجنتيني إلى العاصمة الفرنسية لينضم إلى التعاقدات الجديدة مثل سيرجيو راموس وأشرف حكيمي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين النادي الكتالوني ورابطة الليجا هو خطوة في الاتجاه الصحيح لمشجعي برشلونة ويحتمل أن يساهم استمرار ميسي مع البارسا بالإضافة إلى غلق الباب أمام انضمام الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



