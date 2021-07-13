عبد الحفيظ يكشف حقيقة حسم صفقة "رحيمي" ويتحدث عن مشاركة "شوبير"

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك تطورا كبيرا في أداء ونتائج الفريق، خلال الفترة الأخيرة.





وقال عبد الحفيظ، في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "حققا 3 انتصارات متتالية، وحتى مواجهة بيراميدز التي تعادلنا فيها، كان الأهلي هو الأقرب لتحقيق الفوز".





وأضاف: "المنافسة بين اللاعبين في جميع المراكز، تصب في مصلحة الفريق بالمقام الأول، كما أن العلاقة بين الجميع أكثر من رائعة، ونمتلك طفرة عددية في جميع الخطوط".





وأكمل: "علي لطفي سينتظم في التدريبات الجماعية خلال 48 ساعة، كما لا يوجد قلق في حال مشاركة الحارس الثالث، مصطفى شوبير، بدليل قيده وتواجده في الأهلي".





وواصل: "لا يوجد تفكير في التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما لا نفكر في ضم رأس حربة جديد".





وأشار: "الحديث عن حسم صفقة سفيان رحيمي لاعب الرجاء البيضاوي، خلال تواجد بعثة الفريق في المغرب لخوض نهائي دوري الأبطال، ليس له أي أساس من الصحة، حيث نسلط كل تركيزنا وتفكيرنا على اللقب القاري حاليا، وليس حسم الصفقات".





وأوضح: "مواجهة كايزر تشيفز في غاية الأهمية والصعوبة، كما أن المنافس قدم نتائج أكثر من رائعة، سواء في مشواره بالدوري المحلي أو دوري الأبطال.. تشيفز يجيد اللعب مع الكبار، وهذا يجعلنا مطالبين بالمزيد من الحذر والتركيز".





وأتم: "عناصر الأهلي التي ستتواجد في المنتخب الأولمبي المصري، ستتحرك من المغرب إلى طوكيو مباشرة، ولن تعود إلى القاهرة".



