اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش عددًا من طلبات الاحاطة

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تردى أوضاع سنترالات مركز أبو حماد.



كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي بشأن تدني مستوي كفاءة الخدمات المقدمة من سنترال شبرامنت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر بشأن ضعف شبكة الإنترنت في نطاق قرى ومراكز محافظة الوادي.



ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.