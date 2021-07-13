Advertisements

اليوم.. "اتصالات النواب" تناقش عددًا من طلبات الاحاطة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:00 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعًا لها، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة؛ حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم بشأن تردى أوضاع سنترالات مركز أبو حماد.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي بشأن تدني مستوي كفاءة الخدمات المقدمة من سنترال شبرامنت، وطلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر بشأن ضعف شبكة الإنترنت في نطاق قرى ومراكز محافظة الوادي.

ومن المُقرر، أن تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

أخبار تهمك

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 21 ساعة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 18 ساعة

خاص- تعرف على موقف بيراميدز من انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية بشأن تهديدات يتعرض لها

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُحدد رباعي دفاع الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 10 ساعة

ليس أحمد الطيب.. تعرف على معلق نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

شاهد.. أول ظهور لهاجر أحمد وزوجها بعد عقد القران

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:31 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

01:19 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي