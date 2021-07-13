طارق الشناوي يكتب: لم تكن الأولى وليست الأخيرة.. فلسطينى الهوى وإسرائيلى الهوية مأساة فيلم (ليكن صباحًا)!

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المقال: نقلاً عن (المصري اليوم).

مع اقتراب نهاية أحداث الفيلم، تشاهد الجندى الإسرائيلى وقد قتل المواطن الفلسطينى الأعزل، بدون أن يقصد، الفيلم ظل حريصًا على ألا تكره الممارسات الإسرائيلية، برغم تعاطفك مع الفلسطينيين.لم تكن المرة الأولى التى نرى فيها الفنان الفلسطينى معلنًا احتجاجه ضد الممارسات الإسرائيلية، دائمًا المهرجانات الكبرى تصبح هى المكان الأمثل لإعلان الثورة ضد الظلم، الكل منصت و(الميديا) تترقب، وهكذا أصدر قسط وافر من نجوم فيلم (ليكن صباحًا)، المشارك رسميًا فى مهرجان (كان) باسم إسرائيلى، البيان الذى يؤكد أن الفيلم فلسطينى، وليس كما يُشار إليه فى المهرجان إسرائيلى.(ليكن صباحًا) كتاب لسيد قشوع ممن نطلق عليهم عرب إسرائيل، أى وُلد بعد نكبة 48، داخل الحزام الأخضر، يكتب الكثير من أعماله التى تنتقد العنصرية الإسرائيلية، وهكذا توقف فى قصته المأخوذ عنها الفيلم، أمام حالة الحصار التى يعيشها الفلسطينيون، الفيلم إخراج الإسرائيلى اليسارى عيران كولين، ويشارك فى بطولته أليكس بكرى وجونا سليمان وسليم الضو، الذين قالوا فى بيان المقاطعة إنهم يتعجبون من اعتبار الفيلم منتميًا لإسرائيل، حاملًا اسمها، بينما هو فلسطينى الدماء والانتماء، قطعًا هم يعلمون تمامًا أن الذى يمنح الفيلم جنسيته هو الإنتاج، ومركز السينما الإسرائيلى هو المساهم الأكبر فى الإنتاج، إلا أن البيان الصادر عنهم كان لديه هدف أسمى، وهو فضح الممارسات الإسرائيلية التى تخاصم الإنسانية عندما تعتدى على الشعب الفلسطينى الأعزل، وهم بالفعل نجحوا فى تحقيق هذا الهدف، رغم علمهم بالثمن الذى سوف يدفعونه، خاصة أنهم يشاركون عادة فى أعمال أخرى تنتجها إسرائيل.الطبيعة الخاصة للفنان الفلسطينى الذى وُلد داخل الأراضى التى سيطرت عليها إسرائيل، علينا أن نتفهمها، فهو بحكم الضرورة وليس القناعة يحمل جواز سفر إسرائيليًا، وليس لديه بديل آخر، ولا يمكن اتهامه فى انتمائه الوطنى لفلسطين بحكم التاريخ و(الجينات) التى توارثونها من جيل إلى جيل.نعم هم يعيشون وضعًا شائكًا شاهدت مثل هذه المواقف فى أفلام أخرى مثل (فيلا توما) الذى شارك رسميًا فى مهرجان (فينيسيا) قبل سبع سنوات ممثلًا كما جاء فى صفحات (الكتالوج) الرسمية للسينما الإسرائيلية، بينما قالت مخرجة الفيلم سهى عراف إن فيلمها فلسطينى وليس إسرائيليًا، وجاء الرد الإسرائيلى كالعادة مستندًا للتوصيف العلمى، وهو أن جنسية الفيلم تتحقق من جهة الإنتاج، وهى هنا المركز السينمائى التابع لدولة إسرائيل، كانت هناك محاولة لعرض الفيلم فى افتتاح أحد المهرجانات المصرية، ممثلًا لفلسطين، ولكن جهات رسمية داخل الدولة اعترضت، لأن هذا يعنى عرض فيلم إسرائيلى فى مهرجان مصرى، وهو ما يعد اختراقًا لمبدأ المقاطعة الذى اتخذه الاتحاد العام للنقابات الفنية فى مصر والعالم العربى قبل أكثر من 40 عامًا.المخرج الفلسطينى حتى لو كان يعيش داخل إسرائيل إلا أن هناك من ينتج أعماله بدون الحصول على أى مساهمة إسرائيلية حتى يظل الفيلم فلسطينيًا، ولدينا أمثلة متعددة مثل إيليا سليمان، كما أن هناك فلسطينيين يعيشون فى الخارج مثل هانى أبوسعد ورشيد مشهراوى ونجوى النجار وغيرهم، أعمالهم الفنية تحمل رسميًا اسم فلسطين، ولا يوجد تمويل إسرائيلى.السؤال: هل نعتب على الفنان الفلسطينى الذى يعيش داخل إسرائيل إذا شارك فى عمل فنى تابع للتليفزيون والمسرح والإذاعة الإسرائيلية، وننسى أنه مُجبر فهو يعمل ليعيش؟ إلا أن واجب الفنان الدفاع عن هويته، حتى لو كان فى (تل أبيب) فهو فلسطينى، ويجب علينا أن نضع خطًا واضحًا بين فنان فلسطينى يعيش فى إسرائيل ويحمل جنسيتها، وفنان آخر يبيع قضيته.لدينا مثلًا الفنان الفلسطينى الكبير محمد بكرى، إحدى أيقونات السينما والفن الفلسطينى، وبقدر ما يمتلئ قلب بكرى بالحب لمصر ولكل ما هو مصرى، إبداعيًا وفكريًا وثقافيًا، بقدر ما أصبح لديه (فوبيا) الحضور للقاهرة، حتى لا تتكرر معه تلك المأساة التى عاشها قبل سبع سنوات، عندما جاء بدعوة وبجواز سفر دبلوماسى، ليشارك فى بطولة الفيلم المصرى (القط) إخراج إبراهيم بطوط، وبعد عدة ساعات قضاها فى المطار، قال له الأمن: (عُد كما كنت)، فى الطائرة المتجهة لباريس، حيث إنه يحمل جوازى سفر «فرنسيًا وإسرائيليًا»، وتم إسناد دوره فى اللحظات الأخيرة إلى النجم المصرى الكبير الراحل فاروق الفيشاوى. بكرى من هؤلاء الذين دأبت (الميديا) على أن تُطلق عليهم (عرب إسرائيل)، وعاش داخل ما تسميه إسرائيل الخط الأخضر، أى الأرض التى أقيمت عليها دولة إسرائيل، أغلب هؤلاء يتحدثون العربية والعبرية، العربية لأنها خط الدفاع الأول عن الهوية، والعبرية لأنهم مُجبرون على التعامل بها، وهم بالملايين، ومع مرور الزمن سيشكلون النسبة السكانية الأكبر ليصبحوا هم القنبلة البشرية التى ستفجر دولة إسرائيل من الداخل.السينما الفلسطينية صاحبة الحضور الأعلى عربيًا فى أغلب المهرجانات الكُبرى، لأنها بطبعها متعددة التوجهات والمشارب، أفلام من (غزة)، وأخرى من (رام الله)، وثالثة من (الناصرة)، ورابعة من إحدى العواصم الأوروبية، وسيظل السينمائى الفلسطينى قادرًا على أن يعلن عن هويته فى مختلف المحافل الدولية، وهو بتلك المواقف سيصنع صباحه!!.