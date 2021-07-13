657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

رصدت وزارة الصحة في المغرب، 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 1057 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543119.

وأعلنت الصحة المغربية، تسجيل 15 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 9348.

وقالت الصحة المغربية، إن أكثر من 10 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.