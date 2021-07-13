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657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا في المغرب

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة في المغرب، 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 1057 أمس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 543119.

 

وأعلنت الصحة المغربية، تسجيل 15 وفاة جديدة ارتفاعا من 9 حالات أمس، ليصل إجمالي الوفيات بكورونا إلى 9348.

 

وقالت الصحة المغربية، إن أكثر من 10 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من "كوفيد-19" في المغرب، في حين حصل أكثر من تسعة ملايين على الجرعتين.

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