في هذا الموعد.. مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك

على مسرح القاعة الكبرى بمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو عمرو سليم.

ويقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر الذي ينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.



وفي سياق آخر، طرح مدحت صالح مؤخراً أغنية "قوية يا مصر" بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وهي من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان غريب، توزيع موسيقى طارق عبد الجابر.



والجدير بالذكر أن مدحت صالح انتهى من تسجيل كافة أغنيات ألبومه الجديد، الذي يتضمن أغاني "قربلي"، وهي من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، ، "شوف يا معلم" وهي من كلمات محمد مصطفى، ألحان محمود أنور، "أحلى الناس" وهي من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، "بالمختصر المفيد" وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم.