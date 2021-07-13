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قتلى وجرحى بانفجار غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:18 ص
وكالات
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أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في فندق بإقليم كراسنودار.
ولفتت مصادر طبية،
إلى أن 4 مصابين، بينهم طفل، في حالة خطرة يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.
وبحسب أجهزة الطوارئ،
ألحق الانفجار أضرارًا بالطابق الأول من الفندق، وتم إجلاء 50 شخصا كانوا يقيمون فيه.
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