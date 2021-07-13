قتلى وجرحى بانفجار غاز في فندق بإقليم كراسنودار الروسي

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، جراء انفجار بسبب تسرب غاز في فندق بإقليم كراسنودار.

ولفتت مصادر طبية، إلى أن 4 مصابين، بينهم طفل، في حالة خطرة يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وبحسب أجهزة الطوارئ، ألحق الانفجار أضرارًا بالطابق الأول من الفندق، وتم إجلاء 50 شخصا كانوا يقيمون فيه.