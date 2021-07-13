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لجنة وزارية مشتركة للنهوض بسياحة اليخوت في مصر

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انعقد بمقر وزارة النقل اجتماعًا برئاسة وزير النقل، وحضور وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وجاء الاجتماع في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، ودراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة عملا على تيسير الإجراءات وتعظيما لذلك النوع من النشاط السياحى.

وفي ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير تهدف إلى العمل على تيسير إجراءات سياحة اليخوت في مصر، وتحديد أبرز التحديات وتقديم المقترحات بشأنه.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الآليات والإجراءات الخاصة بوضع استراتيجية جذب سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية على أن تتضمن تلك الإجراءات تحديث الخريط الخاصة بجميع المارين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة والتي تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

وكذلك إطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هي الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية بالاضافة إلى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الإجراءات.

وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة لكافة الجهات المعنية لسرعة وضع الالية النهائية بكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ تلك الاستراتجية بالتزامن مع الانتهاء من تنفيذ " النافذة الواحدة لسياحة اليخوت " ليتم تقديم التقرير النهائي للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء تمهيدا للعرض على فخامة رئيس الجمهورية.

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