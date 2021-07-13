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تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:31 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الدمتناوي
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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب الترجي الرياضي التونسي، في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

كما تمكن فريق كايزر تشيفز من تخطى عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، بعد الفوز عليه في الذهاب بهدف وحيد، والتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

ويتواجد الأهلي في المباراة النهائية للبطولة القارية للمرة الثانية على التوالي بعد مواجهة الزمالك والفوز وتحقيق اللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي وكايزر تشيفز يوم السبت المقبل 17 من شهر يوليو الجاري، على أرضية استاد مركب محمد الخامس في المغرب.

وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره كايزر تشيفز، عبر قناة beIN Sports HD 4 و 1 HD Premium.

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مباراة الأهلي وكايزر تشيفز رياضة القنوات الناقلة الاهلي

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