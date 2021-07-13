تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

يواصل مجلس إدارة برشلونة الإسباني التخلص من بعض اللاعبين من أجل توفير الرواتب في الفريق وحتى يتمكن من توقيع عقد جديد مع القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وتوصل برشلونة مؤخرًا إلى اتفاق من أجل رحيل نجمه كارليس ألينيا إلى خيتافي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأصبح ألينيا خامس ضحية في برشلونة بعد ماتيوس الذي تم إلغاء العقد وجونيور الذي انضم إلى ليدز يونايتد الإنجليزي وتوديبو الذي رحل إلى نيس الفرنسي وترينكاو الذي انضم إلى وولفرهامبتون الإنجليزي وميراندا الذي رحل إلى ريال بيتيس الإسباني وكونراد الذي انتقل إلى مارسيليا الفرنسي.





وأشارت وسائل إعلام إسبانية أن عقد ميسي مع برشلونة انتهي رسميا عقب نهاية الشهر الماضي وحتى هذه اللحظة لم يوقع عقدا جديدا مع البرسا الذي يواجه صعوبات في إيجاد صيغة تمكنه من تجديد عقد البرغوث الأرجنتيني من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف، حيث يعاني النادي الكتالوني على المستوى المالي.





كما أن كوتينيو وأومتيتي وسيرجو روبرتو سيكونوا في طريقهم نحو الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني أيضًا.



