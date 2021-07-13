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في هذا الموعد..شريف منير يستكمل تصوير مشاهده بمسلسل "إجازة مفتوحة"

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يواصل الفنان شريف منير، تصوير مشاهده بمسلسل "إجازة مفتوحة" بعد عيد الأضحى المقبل، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 40 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل. 


ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، فهة متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه،  ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.


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