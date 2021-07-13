حركة "طالبان" تحذر تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان

حذرت حركة "طالبان"، تركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأفغاني، مقتل 16 مسلحا من حركة طالبان، بمن فيهم أحد قادتهم الرئيسيين، في غارات جوية في إقليم لغمان، وإصابة حاكم الظل لطالبان بالإقليم.

وقال المتحدث باسم "فيلق 201" التابع للجيش الأفغاني، لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إن ستة عشر من مقاتلي طالبان، بمن فيهم قادة بارزون في الحركة، قُتِلوا في غارات جوية في مناطق صبراباد وسلاب وشمكا في منطقة أليشانج ومنطقة بادبا في إقليم لغمان.

وأضاف أن 18 من حركة طالبان بينهم قاري زين العابدين، حاكم الظل لحركة طالبان، أصيبوا في الهجمات.