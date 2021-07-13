فرنسا تفرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على موقع جوجل

فرضت فرنسا، اليوم الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على موقع جوجل بسبب خلاف على أحقية النشر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.





وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقلص قواتها الموجودة فى منطقة الساحل غربى القارة الإفريقية إلى ما يتراوح بين 2500 و3 آلاف جندي، بحسب "الشرق بلومبرج".

وأدلى ماكرون بالتصريحات بعد قمة افتراضية عقدها مع زعماء دول منطقة الساحل الإفريقي، ولم يحدد إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات.

ولدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلا عن 5 آلاف جندى يقاتلون ضد المتشددين فى منطقة الساحل.



