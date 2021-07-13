Advertisements

فرنسا تفرض غرامة قدرها 500 مليون يورو على موقع جوجل

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:50 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
Advertisements

فرضت فرنسا، اليوم الثلاثاء، غرامة قدرها 500 مليون يورو على موقع جوجل بسبب خلاف على أحقية النشر، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي سياق آخر، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن بلاده ستقلص قواتها الموجودة فى منطقة الساحل غربى القارة الإفريقية إلى ما يتراوح بين 2500 و3 آلاف جندي، بحسب "الشرق بلومبرج".

 

وأدلى ماكرون بالتصريحات بعد قمة افتراضية عقدها مع زعماء دول منطقة الساحل الإفريقي، ولم يحدد إطاراً زمنياً لإتمام عملية تقليص حجم القوات.

 

ولدى فرنسا حالياً ما يزيد قليلا عن 5 آلاف جندى يقاتلون ضد المتشددين فى منطقة الساحل.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرنسا غرامة جوجل

أخبار تهمك

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 22 ساعة

تنبيه عاجل من مستشار الرئيس: احذروا السلالات المتحورة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُحدد رباعي دفاع الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ليس أحمد الطيب.. تعرف على معلق نهائي دوري الأبطال بين الأهلي وكايزر تشيفز

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- تعرف على موقف بيراميدز من انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعة الا ربع

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الحفيظ يكشف حقيقة حسم صفقة "رحيمي" ويتحدث عن مشاركة "شوبير"

منذ ساعة و 8 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ماكرون: ندعم دول الساحل الأفريقي في حربها على الإرهاب

ماكرون يشيد بالجنود الفرنسيين في الحرب ضد الإرهاب

فرنسا تدرس سحب قواتها من التحالف ضد "داعش" شمال سوريا

الرئيس الفرنسي يشيد بتضحيات 13 جندي في مالي

الرئيس الفرنسي: الجيش يواصل عملياته ضد المتشددين الإسلاميين

فرنسا تعلن نشر أولى طائرات مسيرة بالساحل الأفريقي لتعقب الإرهابيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

08:31 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

07:51 م

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

09:35 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي