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الليلة.. العرض الخاص لفيلم "العارف"
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:59 ص
هبة أحمد
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يحتفل الفنان أحمد عز الليلة بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "العارف"، وذلك بإحدى سينمات منطقة التجمع الخامس بحضور أبطاله والعديد من أصدقائهم.
والفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".
والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول الحروب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة "الهاكرز"، ويجسد الفنان أحمد عز خلاله دور رجل يدعى"يونس" يعيش مع زوجته وطفلته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ولسوء حظه يتورط مع أحد العصابات الإجرامية الخطيرة والتي تضعه في مأزق وتسيطر عليه.
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