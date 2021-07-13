الليلة.. العرض الخاص لفيلم "العارف"





والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول الحروب الجديدة من خلال التكنولوجيا وسيطرة "الهاكرز"، ويجسد الفنان أحمد عز خلاله دور رجل يدعى"يونس" يعيش مع زوجته وطفلته ويخطط لسرقة أحد البنوك عن طريق شبكات الإنترنت، ولسوء حظه يتورط مع أحد العصابات الإجرامية الخطيرة والتي تضعه في مأزق وتسيطر عليه.