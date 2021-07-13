وسط إجراءات احترازية: ١٤ ألف ٩٨٠ طالب وطالبة أدبي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالدقهلية (فيديو)

يتوافد اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة أدبي والبالغ عددهم بمحافظة الدقهلية ١٤٩٨٠ طالب وطالبة بمحافظة الدقهلية، لاداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية " ألماني او فرنساوي او ايطالي"، وذلك داخل ١٦٤لجنة ما بين ١٦٠ اجنه بالاضافة للجنه المكفوفين والاورام والسجن والمتفرقين



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ومن جانبه أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنهاء استعدادات وتجهيزات مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمارثون إمتحانات الثانوية العامة 2020 2021.



واوضح محافظ الدقهلية أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة مقسمين الى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبه شعبه علمى علوم و٧٨٦٣ طالبا وطالبه شعبه علمى رياضة و١٤٩٨٠ طالبا وطالبه ادبى بالإضافه الى ٣٨٤ دبلومه امريكية، وسط إجراءات احترازية من التعقيم والتطهير للمدارس بنطاق المحافظة.



أشار إلى أنه تم إتخاذ كافة الإستعدادات الأمنية من بتفعيل خطط تأمين المنشأت التعليمية على مستوى المحافظةوالتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جاهزيتها للإستخدام وقت الحاجة مضيفا أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الإمتحانات بالإضافه لقوات الأمن الخاصة باللجان لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها..



وفيما يتعلق بتكثيف الإجراءات الصحية ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بلجان الإمتحانات، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توفير إشراف طبي لكل لجنة يضم طبيب او زائرة صحية وتم التنسيق مع فرع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف في كل موقع تجمع لجان ب 60 سيارة إسعاف للتعامل الفوري مع أية طوارئ، كما تم إعداد المستشفيات من قبل ادارة الطوارئ والرعاية الحرجة لإستقبال أية حالات خلال فترة الإمتحانات





وطبقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2020-2021، تكون الامتحانات بداية من 10 يوليو وحتي 2 أغسطس 2021.



ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحانات اعتبارا من السبت 10 يوليو وحتي السبت 31 يوليو.



وطبقا لجدول امتحانات الثانوية 2021، يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات خلال الفترة من 11 يوليو وحتي 29 يوليو.



جدير بالذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم حدد طريقة امتحان طلاب الثانوية العامة ووسيلة الإجابة للطلاب النظاميين:



تعقد الامتحانات إلكترونيًا (باستخدام التابلت) مع إتاحة ورقة أسئلة مطبوعة لتأمين جميع الطلاب، وذلك تأمينًا من أي مشكلات تقنية مفاجئة قد تحدث في التابلت، والتأمين من انقطاع الكهرباء أو أي مشكلة قد تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.



– الطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت سوف تؤدي الامتحانات بشكل ورقي فقط.



– سيقوم الطلاب بحل الأسئلة على (البابل شيت) ثم رصد الإجابات على التابلت مع إتاحة الوقت الكافي لذلك، وذلك لضمان وجود نسخة ورقية إضافية للإجابات تكون مرجعية في حالة وجود أي شكوى، والتأمين من انقطاع الكهرباء قبل أو أثناء الامتحان الإلكتروني، والتأمين من أي مشكلة تصيب الخوادم (السيرفرات) الرئيسية.



سيتم تصحيح الإجابات بشكل إلكتروني لجميع الطلاب بنفس الآلية وبدون تدخل عنصر بشري وذلك لضمان العدالة الكاملة لجميع الطلاب.



وشرح الدكتور طارق شوقي شكل الأسئلة وزمن الامتحان، وجاء كالتالي: جميع الأسئلة ستكون من نوع الاختيار المتعدد (MCQ)، وسيكون هناك توازن في عدد الأسئلة ومستويات الصعوبة مع الوقت المصمم لكل سؤال والوقت المصمم للامتحان بأكمله.



سيتم تسليم الطالب ورقة إضافية بيضاء للاستخدام في كتابة الخطوات المطلوبة لبعض المواد العلمية والرياضيات، وسيتم السماح بدخول الكتاب الحكومي الخاص بالطالب (سواء كان كتاب الوزارة الرسمي من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه)، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع.



مراجعة جودة الأسئلة والإجابات عن طريق لجان من الخبراء قبل اعتمادها للامتحان النهائي، مراجعة جودة ترجمة الأسئلة للامتحانات وذلك بمدارس اللغات المختلفة.



جدير بالذكر أن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم سبق واعلن أن امتحانات هذا العام ستكون دور أول ودور ثاني فقط.



وأشار الوزير إلي أن أي طالب مصاب بكورونا خلال فترة الامتحانات في دور يوليو سيكون له الحق في الدخول للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.



موعد اعلان نتيجة الثانوية العانة ٢٠٢١



ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية العامة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح وتجميع ورصد الدرجات للطلاب من أدو الامتحانات.