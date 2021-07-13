Advertisements

الولايات المتحدة تدين الهجمات الانتقامية ضد المدنيين في تيجراي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن تقارير عن أعمال عدائية في تيغراي الإثيوبية وتدين أي هجمات انتقامية ضد المدنيين في المنطقة.

وصرح المتحدث، نيد برايس، للصحفيين، بأن الولايات المتحدة تواصل دعوتها إلى وقف إطلاق النار عن طريق التفاوض للصراع الذي أجبر ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من ديارهم وأجبر حوالي 400 ألف شخص على العيش في ظروف مجاعة. وقال برايس "ندين بشدة أي هجمات انتقامية وجهت أو قد تكون موجهة ضد المدنيين في منطقة تيغراي سواء من قبل قوات عسكرية أو أمنية منظمة أو من قبل عناصر مارقة". واضاف "يجب محاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات القانون الانساني الدولي وانتهاكات حقوق الانسان".

وقد صرح وزير الخارجية أنطوني بلينكين للصحفيين بأن المراجعة الأمريكية بشأن تصنيف الأحداث في تيغراي كجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو إبادة جماعية مستمرة. وقالت قوات من منطقة تيغري بشمال إثيوبيا يوم الاثنين إنها تتقدم جنوبا واستعادت السيطرة على بلدة من القوات الحكومية، مؤكدة عزمها على مواصلة القتال حتى استعادة حدود المنطقة قبل الحرب. ولم يتسن لرويترز تأكيد هذا بشكل مستقل لأن روابط الاتصال بالمنطقة معطلة.

واندلع الصراع في تيغراي قبل ثمانية أشهر بين قوات الحكومة المركزية والحزب الحاكم في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي. وأعلنت الحكومة النصر بعد ثلاثة أسابيع عندما استولت على العاصمة الإقليمية ميكيلي، لكن استمرت جبهة تحرير مورو الإسلامية في القتال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميكيلي تيجراي الولايات المتحدة

أخبار تهمك

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يستقر على ظهير أيمن الأهلي ضد كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

خاص- تعرف على موقف بيراميدز من انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 23 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ أقل من نصف ساعة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هجوم مسلح.. ماذا يحدث في إثيوبيا؟

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بحماية المدنيين في تيجراي

إثيوبيا.. آبي أحمد يعلن سيطرة القوات الحكومية على عاصمة تيجراي

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض المساعدات الغذائية التي تصل إلى إقليم تيجراي

"ثمانية أشهر من الحرب".. انتهاكات مستمرة للقوات الإثيوبية داخل إقليم تيجراي وتحذيرات من مجاعة

جبهة تحرير تيجراي تطرد الجيش الإثيوبي من ميكيلي وتسيطر على العاصمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

10:30 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

09:31 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام