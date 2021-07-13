رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي ممثلي شركة «لوجيك» للتطوير المؤسسي

السبكي: الاجتماع أسفر عن صياغة «الورقة البيضاء»التي تتضمن كافة الرؤى والمقترحات لتطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة





التقى الدكتور «أحمد السبكي» رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، بممثلي شركة «لوجيك» للتطوير المؤسسي، وذلك بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمدينة نصر.



وقالت الهيئة في بيان لها، خلال اللقاء الذي حضره كل من د.هاني راشد "نائب رئيس الهيئة"، د.أمير التلواني "المدير التنفيذي للهيئة"، تم بحث سبل التعاون بين الجانبين وتم الاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات التي سيجري تضمينها لتطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بما يسهم في تحقيق رؤية الهيئة التي ترتكز على تقديم مفهوم متطور من الرعاية المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لكافة المواطنين.



وتابع بيان الهيئة، يعد هذا اللقاء نواة لتحقيق الأداء المؤسسي المتميز، وذلك من خلال تحديد مفاهيم الجودة للوصول إلى مستهدفات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتسليط الضوء على المكونات الرئيسية للتخطيط الاستراتيجي، وتحليل الوضع الحالي الذي يحدد فرص صياغة خطة الجودة الاستراتيجية، ومن ثم تحويل الخطة الاستراتيجية إلى خطة تشغيل، مع وضع آليات واضحة لاستخراج مؤشرات الأداء وقياس نجاح الخطة



ومن جانبه لفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن اللقاء أسفر عن إعداد «الورقة البيضاء» التي تتناول المحاور الأساسية والمبادئ الاستراتيجية التي ينبغي للهيئة العامة للرعاية الصحية العمل في ضوئها، كما تتضمن وضع خارطة طريق للهيئة لتنفيذ سياسات واستراتيجيات الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة بشكل يتسق مع الاستراتيجية الوطنية التنموية لمصر 2030.



وتابع: من المتوقع أن يتبع هذا اللقاء عدة اجتماعات تنسيقية للبناء على هذه المبادئ الاستراتيجية والوصول لخطة تنفيذية ذات أطر زمنية تضمن الوصول إلى كافة مستهدفات الهيئة العامة للرعاية الصحية وبأعلى مستوى من الجودة، وما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.



حضر اللقاء عدد من قيادات الهيئة العامة للرعاية الصحية شمل كل من د.مجدي بكر، د.جمال رطبة، د.مؤمن العشماوي، د.شيماء عبدالله، د.محمد ناجي فيما مثّل شركة «لوجيك» للتطوير المؤسسي كلًا من د.أميرة الديب، د.عمرو عبدالوهاب.