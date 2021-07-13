والد طفل مصاب بضمور العضلات بعد حصوله على العلاج: "ربنا يبارك لك يا ريس"

قال كريم الدين محمود، والد الطفل آسر ثاني طفل مصاب بمرض ضمور العضلات الشوكي يحصل على العلاج، إن طفله خرج من مستشفى جامعة عين شمس بعد حصوله على الحقنة، معقبًا: "كنا نأمل في الحصول على هذا العلاج، الذي لم تستطع دول كثيرة الحصول عليه؛ لكون سعره خيالي، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قراره بدعم المرضى، وكل الأهالي بيدعوا له، مكنتش متخيل إن ده ممكن يتنفذ على أرض الواقع".



وأضاف "محمود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،: "ربنا يبارك لك يا ريس.. في غضون 15 يوم جرى تدشين 3 مراكز للحقن، والاتفاق على توفير الأدوية لجميع الأطفال، وجرى إنشاء 24 عيادة في جميع أنحاء الجمهورية بالمجان لخدمة المرضى".



وتابع، أن تقييم الأداء الحركي لطفله سيبدأ خلال 6 أشهر، منوهًا بأنهم كانوا يتابعوا حالة آسر مع رئيس وحدة أمراض عضلات وأعصاب كلية طب عين شمس، وكانت تتابع حالة آسر منذ عام ونصف، وأبلغتنا أنه جرى اختيار آسر للحصول على العلاج، موضحًا أن نجله حصل على الحقنة دون أي مقابل، وخلال أيام قليلة سيحصل أطفال أخرون على الحقنة.

