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موعد آذان المغرب بمحافظات الجمهورية في ثالث أيام ذي الحجة
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:09 ص
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يحرص الصائمون في ايام ذي الحجة على معرفة مواعيد آذان المغرب، حيث أن صيام العشر الاوائل من ذي الحجة لهم ثواب وفضل عظيم، ومن هنا ننشر موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ذو الحجة، في محافظات الجمهورية:
القاهرة
موعد آذان المغرب 7:00 م
الإسكندرية
موعد آذان المغرب 7:06 م
الإسماعيلية
موعد آذان المغرب 6:57 م
شرم الشيخ
وقت صلاة المغرب 6:43 م
أسوان
موعد آذان المغرب 6:44 م
دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة لعام 1442
ربّ في ثالث يوم من ذي الحجة اجعل أيّامنا كلّها سعادة وبدّد الأحزان وأبرئ الأسقام، وابسط الأرزاق وحسّن الأخلاق وانشر الرّحمات وامح السّيئات تباركت ي ربّ البريّات رب السّماوات والأرض.
إلهي في ثالث يوم من ذي الحجة إن كنت لا ترحم إلا الطّائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين، فمن للمقصّرين، إلهي ربح الصّائمون وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنّتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الرّاحمين، وصلّ اللهم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.
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