موعد آذان المغرب بمحافظات الجمهورية في ثالث أيام ذي الحجة

يحرص الصائمون في ايام ذي الحجة على معرفة مواعيد آذان المغرب، حيث أن صيام العشر الاوائل من ذي الحجة لهم ثواب وفضل عظيم، ومن هنا ننشر موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من ذو الحجة، في محافظات الجمهورية:





القاهرة

موعد آذان المغرب 7:00 م

الإسكندرية

موعد آذان المغرب 7:06 م

الإسماعيلية

موعد آذان المغرب 6:57 م

شرم الشيخ

وقت صلاة المغرب 6:43 م

أسوان

موعد آذان المغرب 6:44 م





دعاء اليوم الثالث من ذي الحجة لعام 1442