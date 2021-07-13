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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:17 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 13-7-2021، حيث استقر سعره  في متوسط تعاملات اليوم عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بعض البنوك اليوم الأحد 11-7-2021 كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:

15.64 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.

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