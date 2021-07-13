حاكمة طوكيو تؤكد جاهزية النظام الطبي في المدينة للألعاب الاولمبية

قالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الثلاثاء، إن العدد الكافي من المستشفيات بالإضافة إلى تسريع عملية التطعيم بين كبار السن يعني أن المدينة ستكون قادرة على إقامة أولمبياد "آمنة" في غضون عشرة أيام.





لكن حذرت كويكي أيضًا، متحدثًة لرويترز في مقابلة بمقر حكومة طوكيو الذي تضاعف في الأسابيع القليلة الماضية كموقع للتطعيم، من أن جائحة الفيروس التاجي لم تنته بعد وأن انتشار دلتا لا يزال يمثل خطرًا. وقالت كويكي: "سيتم تطعيم الكثير من الناس في الأيام العشرة المقبلة وخلال الألعاب الأولمبية. وسيكون التغيير الأكبر نتيجة لذلك هو الانخفاض الكبير في نسبة الوفيات والحالات الشديدة بين كبار السن".





وقالت كويكي، التي عادت إلى العمل بعد استراحة قصيرة بسبب الإرهاق الذي نقلت خلاله إلى المستشفى، "بسبب ذلك، ولأن النظام الطبي جاهز، أعتقد أنه يمكننا المضي قدمًا في أولمبياد آمنة".









دخلت العاصمة اليابانية حالة الطوارئ الرابعة، يوم الاثنين، مما تسبب في إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر، وسط انتعاش في حالات COVID-19 التي دفعت أيضًا منظمي الألعاب الأسبوع الماضي إلى حظر المتفرجين من جميع الأماكن تقريبًا. وقد تم حظر المتفرجين من الخارج بالفعل منذ أشهر، ويطلب المسؤولون الآن من السكان مشاهدة الألعاب على التلفزيون لتقليل حركة الناس إلى الحد الأدنى.





وأضافت كويكي "إنه لأمر محزن أن تقام الألعاب بدون جمهور.. من الواضح أننا سنكون قادرين على تقليل المخاطر (بسبب ذلك)، لكن المتفرجين مهمون للغاية أيضًا للرياضيين ويعطونهم دفعة كبيرة. إنه لأمر مخز أن نقيم الألعاب الأولمبية بدونهم." تستمر الألعاب، التي تم تأجيلها من العام الماضي بسبب الوباء، من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، بينما تستمر حالة الطوارئ - الرابعة في العاصمة - حتى 22 أغسطس، قبل وقت قصير من بدء دورة الألعاب البارالمبية.



