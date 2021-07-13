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اليابان تحذر من أزمة بشأن تايوان ومخاطر متزايدة من التنافس بين الولايات المتحدة والصين

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت اليابان في كتابها الأبيض السنوي حول الدفاع، إن التوترات العسكرية المتزايدة حول تايوان وكذلك التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة يهدد السلام والاستقرار في شرق آسيا مع تحول ميزان القوى الإقليمي لصالح بكين.

وقال الكتاب في قسم جديد عن تايوان "من الضروري أن نولي اهتماما وثيقا للوضع مع الشعور بالأزمة أكثر من أي وقت مضى". وحول الصراع بين الولايات المتحدة والصين، قال "على وجه الخصوص، من المرجح أن تصبح المنافسة في المجالات التكنولوجية أكثر حدة".

وتشير مراجعة الدفاع، التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، اليوم الثلاثاء، إلى الصين باعتبارها مصدر القلق الرئيسي للأمن القومي لليابان. وأثار تصعيد بكين الأخير في النشاط العسكري حول تايوان قلق طوكيو لأن الجزيرة تقع بالقرب من سلسلة أوكيناوا في الطرف الغربي من الأرخبيل الياباني.

وقد تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الشهر باستكمال "إعادة التوحيد" مع تايوان، وانتقد الولايات المتحدة باعتبارها "مصدر خطر" بعد أن أرسلت سفينة حربية عبر مضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي في يونيو.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني، تارو آسو، هذا الشهر في خطاب أوردته وسائل الإعلام اليابانية، إنه يجب على اليابان أن تتحد مع الولايات المتحدة للدفاع عن تايوان من أي غزو. وقال أسو في وقت لاحق عندما سئل عن التصريحات التي قوبلت بتوبيخ من بكين إن أي طارئ بشأن تايوان يجب حله من خلال الحوار.

مع تعمق التنافس العسكري بين الولايات المتحدة والصين، تغذي المنافسة الاقتصادية بينهما سباقًا لأخذ زمام المبادرة في التقنيات الرئيسية، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية. ويشكل ظهور المعسكرات التكنولوجية المنافسة تحديًا لليابان لأن اقتصادها يعتمد إلى حد كبير على العلاقات التجارية مع الصين كما هو الحال مع الولايات المتحدة. ستنفق اليابان أيضًا بشكل كبير لمواكبة التمويل الحكومي لتطوير التكنولوجيا في الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

أقر المشرعون في مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا قانون الابتكار والمنافسة لعام 2021، والذي يسمح بإنفاق 190 مليار دولار على التكنولوجيا بما في ذلك 54 مليار دولار لزيادة إنتاج الرقائق. يناقش المشرعون في مجلس النواب اقتراحًا منفصلًا يعد أيضًا بتمويل سخي، "قانون ضمان القيادة والمشاركة العالمية الأمريكية" أو قانون النسر.

تتضمن المراجعة الأمنية اليابانية السنوية لأول مرة أيضًا قسمًا عن التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، والتي تقول إنها ستزيد المنافسة على الأراضي والموارد، وقد تؤدي إلى حركة جماعية للاجئين بسبب المناخ. ويضيف التقرير أن زيادة الكوارث المرتبطة بالاحترار العالمي قد تؤدي أيضًا إلى توسيع القدرات العسكرية، في حين أن ذوبان الجليد في بحر القطب الشمالي قد يؤدي إلى عسكرة المياه الشمالية.

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