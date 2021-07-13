اليوم.. عزاء شقيق رامي صبري في منزل الأسرة بالسادس من أكتوبر





تستعد أسرة الفنان رامي صبري اليوم لتلقي العزاء في نجلهم الفنان الراحل كريم صبري، وذلك بمنزل الأسرة بمنطقة السادس من أكتوبر.



وكان الفنان رامي صبري قد أعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقه الراحل كريم صبري، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشر صورة له برفقة شقيقه الراحل كريم صبري، وعلق عليها قائلاً :"عزاء أخي وحبيبي كريم صبري، نظرًا للظروف الحالية، تتلقى الأسرة العزاء اليوم في منزل الأسرة، العنوان: الشيخ زايد أمام مول العرب، المنطقة السياحية الرابعة عمارة 71، شارع غانم سلطان".