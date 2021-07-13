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اتبع هذه النصيحة لو بتواجه مشكلة في التسجيل بموقع حجز لقاح كورونا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:15 ص
بوابة الفجر
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وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل الإلكتروني على موقع حجز لقاح كورونا، مؤكدة أنه يمكنهم التوجة لأقرب وحدة صحية أو التواصل مع 15335 الخط الساخن للحصول على مزيد من المعلومات عن اللقاح أو عملية التسجيل.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الخاص بكورونا لا يسبب الإصابة بالمرض، وإنما يستهدف تكوين أجسام مضادة لمواجهة عدوى كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال وهو الأداه الأهم فى مواجهة الفيروس.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك توقعات ببدء الموجة الرابعة من فيروس كورونا خلال نهاية شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن هناك انخفاض كبير في عدد حالات الإصابة والوفيات، منوهة بأنهم يستهدفون التوسع في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا وخاصة الفئات الأكثر عرضة لتداعيات الإصابة، وذلك تحسبا لتعرض مصر لموجة رابعة من الكورونا.

وكشفت وزيرة الصحة، أن هناك 7 مستشفيات فقط يتم العمل فيها لعزل لكورونا، منوهة بأن هناك محافظات سجلت صفر إصابات، وكذلك هناك محافظات سجلت صفر وفيات.

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