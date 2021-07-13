اتبع هذه النصيحة لو بتواجه مشكلة في التسجيل بموقع حجز لقاح كورونا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين الذين يواجهون صعوبة فى التسجيل الإلكتروني على موقع حجز لقاح كورونا، مؤكدة أنه يمكنهم التوجة لأقرب وحدة صحية أو التواصل مع 15335 الخط الساخن للحصول على مزيد من المعلومات عن اللقاح أو عملية التسجيل.





وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اللقاح الخاص بكورونا لا يسبب الإصابة بالمرض، وإنما يستهدف تكوين أجسام مضادة لمواجهة عدوى كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال وهو الأداه الأهم فى مواجهة الفيروس.



