مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول، أصبح جاهزًا لخوض غمار نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.





ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وصرح سيد عبدالحفيظ من خلال تصريحات إذاعية: ان طاهر كان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه، ومع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلنا إراحته ليصبح جاهزًا.





أما بخصوص المهاجم والتر بواليا أكد: إنه قدم مباراة جيدة ضد المقاولون العرب، ولكن اشتكى من خشونة في الركبة، لذلك فضلنا إراحته لكن حالته حاليًا على ما يرام.





يذكر ان الثنائي خرج من قائمة الأهلي أمام مصر المقاصة الأحد الماضي، والذي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز