Advertisements

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
محمد سامي
Advertisements
كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن طاهر محمد طاهر جناح الفريق الأول، أصبح جاهزًا لخوض غمار نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2021، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

وصرح سيد عبدالحفيظ من خلال تصريحات إذاعية: ان طاهر كان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه، ومع اقتراب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلنا إراحته ليصبح جاهزًا.

أما بخصوص المهاجم والتر بواليا أكد: إنه قدم مباراة جيدة ضد المقاولون العرب، ولكن اشتكى من خشونة في الركبة، لذلك فضلنا إراحته لكن حالته حاليًا على ما يرام.

يذكر ان الثنائي خرج من قائمة الأهلي أمام مصر المقاصة الأحد الماضي، والذي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني مواجهة كايزر تشيفز كايزر تشيفز الري المصري الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يخطف نجم برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يضم نجم برشلونة

منذ حوالي 20 ساعة

خاص- تعرف على موقف بيراميدز من انتقال نجم الفريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل| بعد وفاة شقيق رامي صبري.. القبض على 3 من مسؤولي مصحة البدرشين

منذ حوالي 23 ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

محمد رشاد يحسم الجدل حول عودته لمي حلمي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من الأوقاف بشأن صلاة عيد الأضحى.. وشرط استمرار فتح المساجد

منذ حوالي 12 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ ساعة و نصف

المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في وفيات كورونا اليومية: رقم لم يُسجل من فترة طويلة

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ظهير أيمن الأهلي ضد كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

تعرف على قائمة الراحلين عن ريال مدريد بالميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

كايزر تشيفز يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وينتظر الفائز من الأهلي والترجي

ميدو: الأهلي على موعد مع أسهل نهائي في تاريخه أمام كايزر تشيفز

حظر إعلامي على لاعبي الأهلي حتى الانتهاء من نهائي إفريقيا

خاص.. موسيماني يصر على رحيل "بواليا" وعروض خليجية تنتظره

موسيماني يحسم مصير الراحلين عن الأهلي عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا

خاص.. سر استبعاد نجمي الأهلي من مباراة المقاصة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 ص

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

09:11 ص

مفاجأة سارة تسعد موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز

10:30 ص

تعرف على قائمة الراحلين عن برشلونة

09:31 ص

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

06:01 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام