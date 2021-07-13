Advertisements
الفرنسيون يسارعون لتلقي لقاح كورونا مع تحذير بفرض قيود أكثر صرامة
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:35 ص
منار طارق
Advertisements
سارع أكثر من 900 ألف شخص في فرنسا إلى تحديد مواعيد للتطعيم ليلة الاثنين بعد أن حذر الرئيس من أن الناس سيرون قيودًا مفروضة عليهم إذا لم يكن لديهم تصريح صحي بتلقي اللقاح أو اختبار سلبي لكوفيد 19.
وقال إيمانويل ماكرون، الذي كشف النقاب عن إجراءات كاسحة لمكافحة زيادة الإصابات، إن التطعيم لن يكون إلزاميًا لعامة الناس في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن القيود ستركز على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم. وقال الرئيس إن العاملين في مجال الصحة يجب أن يتلقوا التطعيم بحلول 15 سبتمبر وإلا سيواجهون عواقب.
وأوضح ستانيسلاس نيوكس شاتو، الذي يرأس موقع دوكتوليب، أحد أكبر المواقع الإلكترونية في البلاد المستخدمة لحجز مواعيد اللقاحات، لإذاعة RMC، إن هناك أرقامًا قياسية تسعى للحصول على لقاحات بعد إعلان الرئيس.
وقال نيوكس شاتو "كان هناك 7.5 مليون اتصال على دوكتوليب في بضع دقائق. حدد أكثر من 900 ألف فرنسي موعد التطعيم أمس وهو ضعف الرقم القياسي الأخير الذي يرجع تاريخه إلى 11 مايو."
قال ماكرون، الإثنين، إن التصريح الصحي المطلوب لحضور الأحداث واسعة النطاق سيُستخدم الآن على نطاق أوسع، بما في ذلك دخول المطاعم ودور السينما والمسارح. وسيُطلب أيضًا ركوب القطارات والطائرات لمسافات طويلة اعتبارًا من بداية شهر أغسطس، مما يوفر حافزًا إضافيًا للناس للحصول على اللقطة مع بدء موسم العطلة الصيفية.
أدى التباطؤ في معدلات التطعيم والارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بسبب متغير دلتا شديد العدوى، السائد الآن، إلى إجبار الحكومة على إعادة التفكير في استراتيجيتها.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements