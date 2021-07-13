الفرنسيون يسارعون لتلقي لقاح كورونا مع تحذير بفرض قيود أكثر صرامة

سارع أكثر من 900 ألف شخص في فرنسا إلى تحديد مواعيد للتطعيم ليلة الاثنين بعد أن حذر الرئيس من أن الناس سيرون قيودًا مفروضة عليهم إذا لم يكن لديهم تصريح صحي بتلقي اللقاح أو اختبار سلبي لكوفيد 19.





وقال إيمانويل ماكرون، الذي كشف النقاب عن إجراءات كاسحة لمكافحة زيادة الإصابات، إن التطعيم لن يكون إلزاميًا لعامة الناس في الوقت الحالي، لكنه شدد على أن القيود ستركز على أولئك الذين لم يتم تطعيمهم. وقال الرئيس إن العاملين في مجال الصحة يجب أن يتلقوا التطعيم بحلول 15 سبتمبر وإلا سيواجهون عواقب.





وأوضح ستانيسلاس نيوكس شاتو، الذي يرأس موقع دوكتوليب، أحد أكبر المواقع الإلكترونية في البلاد المستخدمة لحجز مواعيد اللقاحات، لإذاعة RMC، إن هناك أرقامًا قياسية تسعى للحصول على لقاحات بعد إعلان الرئيس.