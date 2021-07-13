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المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:30 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تقدم منتخب إيطاليا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب توج بلقب "يورو 2020".
وتوج المنتخب الإيطالي بلقي اليورو مساء الأحد، بالفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).
ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن الآزوري تقدم بهذا الفوز للمركز الرابع في تصنيف الفيفا".
وتابع:"مع تولى روبرتو مانشيني منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عام 2018، لاسيما أن الفريق ضمن أول 20 منتخبا حتى، بينما كان ترتيبه السابع قبل المشاركة في بطولة اليورو".
وأضاف:"أن إيطاليا لم تصل لهذا المركز المتقدم، منذ مارس 2013، وكان الآزوري قد تقدم في الترتيب حينها، بعد نسخة يورو 2012 التي خسرها في النهائي أمام إسبانيا".
واختتم:"العودة لمصاف الكبار أمر مهم، بشكل خاص قبل منافسات كأس العالم 2022، خاصة أن البقاء ضمن أول 7 مراكز سيسمح للمنتخب بالتواجد في الفئة الأولى لقرعة المونديال".
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