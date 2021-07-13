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المنتخب الإيطالي يتقدم في تصنيف "فيفا" بعد التتويج باليورو

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 10:30 ص
تتويج ايطاليا
تتويج ايطاليا
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن تقدم منتخب إيطاليا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب توج بلقب "يورو 2020".

وتوج المنتخب الإيطالي بلقي اليورو مساء الأحد، بالفوز على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح، على ملعب ويمبلي، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).

ووفقًا للمعلومات الواردة بموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن الآزوري تقدم بهذا الفوز للمركز الرابع في تصنيف الفيفا".

وتابع:"مع تولى روبرتو مانشيني منصب المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عام 2018، لاسيما أن الفريق ضمن أول 20 منتخبا حتى، بينما كان ترتيبه السابع قبل المشاركة في بطولة اليورو".

وأضاف:"أن إيطاليا لم تصل لهذا المركز المتقدم، منذ مارس 2013، وكان الآزوري قد تقدم في الترتيب حينها، بعد نسخة يورو 2012 التي خسرها في النهائي أمام إسبانيا".

واختتم:"العودة لمصاف الكبار أمر مهم، بشكل خاص قبل منافسات كأس العالم 2022، خاصة أن البقاء ضمن أول 7 مراكز سيسمح للمنتخب بالتواجد في الفئة الأولى لقرعة المونديال".

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