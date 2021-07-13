بيان عاجل من التعليم بشأن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب "أدبي" المتداول

أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن ما تم تداوله من صور لامتحانات اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ليس له علاقة بالامتحانات نهائيًا.



وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤن المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان: إن غرفة العمليات المركزية لوزارة التربية والتعليم تابعت حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وتبين أن ما تم تداوله ونشره عبر صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، ولا علاقة له بأي صلة بامتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم.